PressFocus Na zdjęciu: Nayef Aguerd

West Ham United poinformował w poniedziałek o sfinalizowaniu transferu obrońcy Stade Rennes Nayefa Aguerda. Marokańczyk przenosi się do klubu Premier League za około 30 milionów funtów.

Nayef Aguerd jest pierwszym wzmocnieniem West Hamu przed nowym sezonem

26-letni środkowy obrońca z Maroka cztery ostatnie lata spędził na francuskich boiskach

West Ham wyłożył za niego 30 milionów funtów

West Ham potwierdził pierwszy transfer

Aguerd jest pierwszym transferem Młotów podczas letniego okna transferowego. 26-latek podpisał z londyńskim klubem pięcioletni kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku.

– Byłem bardzo podekscytowany, gdy usłyszałem o zainteresowaniu West Hamu United. Kiedy się o tym dowiedziałem, wiedziałem, że muszę trafić do Premier League. To marzenie każdego piłkarza – powiedział Aguerd.

– West Ham to klub z bogatą historią. Widziałem kilka ich meczów w tym roku, widziałem kibiców i atmosferę, która jest fantastyczna. Rozmawiałem także z menedżerem, który pokazał mi, że jest bardzo zainteresowany, więc łatwo było podjąć decyzję o przejściu do West Hamu – dodał.

Aguerd pierwsze kroki w piłce stawiaj w swojej ojczyźnie, z którego w 2018 roku trafił do Francji. Za 1,6 miliona euro pozyskało go wówczas Dijon. W klubie tym spędził dwa lata, by w 2020 roku przenieść się za 4 miliony euro do Stade Rennes. We francuskiej ekstraklasie rozegrał 91 spotkań, zdobywając dziewięć bramek.

Zobacz także: Złe wieści dla Fabiańskiego. West Ham już zdecydował