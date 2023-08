fot. Imago/Sportfoto Rudel Na zdjęciu: Konstantinos Mavropanos

Konstantinos Mavropanos został nowym piłkarzem West Hamu United

Grecki defensor kosztował 20 milionów euro podstawy plus 5 milionów euro w ramach bonusów

Jego kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku

Młoty z nowym defensorem

West Ham United od pewnego czasu szukał nowego defensora. David Moyes naciskał na transfer Harry’ego Maguire’a, wypychanego z Manchesteru United. Młoty złożyły dwie oferty, lecz nie były one wystarczająco satysfakcjonujące. Ponadto, przeprowadzką nie był zainteresowany sam reprezentant Anglii, dlatego operacja nie została sfinalizowana.

Dla londyńczyków kluczowe było wzmocnienie się jeszcze na starcie sezonu. Skupili się więc na innych opcjach, a priorytetem stał się Konstantinos Mavropanos. Szybko udało się dojść do porozumienia ze Stuttgartem, który zgodził się na sprzedaż za 20 milionów euro podstawy plus 5 milionów euro w ramach bonusów. We wtorek pojawił się oficjalny komunikat.

Grecki defensor zasilił szeregi West Hamu, podpisując z nim kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.

A familiar city, a famous philosophy, a new legacy ⚒️ pic.twitter.com/vX5PrpOdkj — West Ham United (@WestHam) August 22, 2023

