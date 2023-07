IMAGO / Will Palmer/Sportsphoto/APL Na zdjęciu: Demarai Gray

Demaraiowi Grayowi pozostał rok kontraktu z Evertonem

Skrzydłowym interesuje się West Ham, ale też Crystal Palace i Besiktas

Everton oczekuje za swego podopiecznego 11 milionów euro

Demarai Gray na celowniku londyńskich klubów

West Ham United pozostaje mało aktywny na rynku transferowym. Młoty zanotowały rekordową sprzedaż, oddając Declana Rice’a do Arsenalu, ale jeszcze żadna nowa twarz nie trafiła na London Stadium.

Jak donosi Daily Mail, londyńczycy zamierzają sprowadzić Demaraia Graya. David Moyes uważa, że Jamajczyk byłby dobrym dodatkiem do ofensywy. Do tego Everton nie oczekuje za swojego gracza zbyt wiele – The Sun przekonuje, że The Toffees zgodziliby się na ofertę rzędu 11 milionów euro.

West Ham musi jednak uważać. 27-latkiem interesują się również Crystal Palace oraz turecki Besiktas.

Gray rozegrał w minionym sezonie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i asystę.

