Jednym z możliwych kierunków przeprowadzki Cristiano Ronaldo jest Sporting. Głos w temacie potencjalnego transferu zabrał trener Ruben Amorim.

Według mediów Cristiano Ronaldo zamierza w najbliższym czasie opuścić szeregi Manchesteru United

Jednym z potencjalnych kierunków jest Sporting

Ruben Amorim przyznaje, że w klubie chcą powrotu Portugalczyka, lecz na przeszkodzie stoi jego wynagrodzenie

Ronaldo zbyt drogi dla Sportingu

Przez niemal całe lato ciągnęła się saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo. Media przekonywały, że zamierza odejść z Manchesteru United i przenieść się do klubu, który zagwarantuje mu udział w Lidze Mistrzów, a agent Jorge Mendes szukał możliwego rozwiązania. Mówiło się między innymi o zainteresowaniu ze strony Sportingu, lecz do transakcji nie doszło. Ronaldo został na Old Trafford, a jego dotychczasowy sezon można określić mianem nieudanego.

Portugalczykowi nie jest po drodze z menedżerem Erikiem ten Hagiem, który woli stawiać na innych zawodników. W ostatnich dniach doszło również do kontrowersyjnego zdarzenia, bowiem Ronaldo odmówił wejścia na boisko w końcówce meczu, a Holender odsunął go od pierwszej drużyny. Obaj panowie wyjaśnili już sobie całe nieporozumienie, lecz w powietrzu dalej unosi się gęsta atmosfera.

Kontrakt Ronaldo wygasa wraz z końcem sezonu. Jego odejście z Manchesteru United może sfinalizować się jeszcze w trakcie styczniowego okienka transferowego. O szanse na powodzenie takiej operacji został zapytany szkoleniowiec Sportingu Ruben Amorim. Jego zdaniem klub nie jest w stanie sprostać finansowym wymaganiom gwiazdy futbolu.

– Wszyscy w Sportingu marzą o powrocie Cristiano Ronaldo, więc nie chcę na tent temat rozmawiać. Jest piłkarzem Manchesteru United, topowym zawodnikiem, będzie tam jeszcze przez kilka miesięcy. Odpowiem tak samo, gdy pytają mnie dziennikarze w Portugalii. Cristiano Ronaldo jest piłkarzem Manchesteru United.

– Wszyscy w Sportingu marzą o powrocie Cristiano, lecz nie mamy pieniędzy, aby płacić jego tygodniówkę. Myślę, że jest szczęśliwy w Manchesterze United, choć nie gra, więc to jest problem – przekonuje Amorim.

