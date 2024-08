Wdowik wraca do Jagiellonii! Szokujące doniesienia

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Krótka przygoda Wdowika w Bradze

Bartłomiej Wdowik, pod koniec czerwca, po zdobyciu historycznego mistrzostwa Polski z Jagiellonią Białystok, zdecydował się na transfer do Sportingu Braga. Portugalczycy za transfer jednokrotnego reprezentanta Polski zapłacili kwotę 1,5 miliona euro plus bonusy. Lewy defensor podpisał kontrakt na cztery lata. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że po zaledwie kilku tygodniach w nowym zespole wróci do stolicy Podlasia.

Wdowik dotychczas rozegrał 18 minut w barwach Bragi występując w starciu z Hapoelem Beer Szewa w eliminacjach Ligi Europy. Pozostałe spotkania Polak oglądał z ławki rezerwowych, a nawet z trybun. Sytuację byłego gracza Jagiellonii pogorszył również transfer Yuriego Ribeiro z Legii Warszawa, który występuje na tej samej pozycji.

Jak dowiedział się Jakub Seweryn z “Sport.pl”, po niespełna dwóch miesiącach spędzonych w Sportingu Braga, Bartłomiej Wdowik prawdopodobnie powróci do Jagiellonii. Dyrektor sportowy Jagiellonii, Łukasz Masłowski, pracował nad tymczasowym powrotem defensora jeszcze przed finalizacją transferu Ribeiro. Dziennikarz przekonuje, że plan mistrzów Polski najpewniej się powiedzie.

Braga wyraziła bowiem zgodę na wypożyczenie Polaka, a sam Wdowik zgodził się wrócić do Białegostoku. Obecnie należy zaczekać na ostateczne potwierdzenie warunków transferu. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to wszystko powinno zostać sfinalizowane w nadchodzącym tygodniu, a Wdowik dołączy do Jagiellonii na roczne wypożyczenie.

