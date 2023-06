Wciąż niepewna przyszłość Zielińskiego. Zgrzyt w negocjacjach

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński może opuścić Napoli

Polak liczy na podwyżkę, ale klub jest do tego niechętny

Pomocnikiem interesuje się Lazio

Brak porozumienia ws. nowego kontraktu. Piotr Zieliński może odejść

Między Piotrem Zielińskim a Napoli wciąż nie doszło do porozumienia w sprawie odnowienia kontraktu, który obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Polak chciałby otrzymać podwyżkę, ale klub jest do tego niechętny.

Daniele Longo informuje, że Zieliński liczy na podwyżkę z 3,8 do 4,5 miliona euro na rok. Jednak dla De Laurentiisa, właścieila Napoli, są to zbyt duże wymagania, które mogą spowodować odejście Polaka.

Całą sytuację uważnie monitoruje Lazio. Na transfer Polaka szczególnie naciska Maurizio Sarri, który miał okazję pracować z Zielińskim w Napoli. Włoski szkoleniowiec był również fanem pozyskania Arkadiusza Milika. W ciągu najbliższych dni klub może złożyć ofertę w wysokości około 20 milionów euro.