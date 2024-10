News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Wataru Endo

Wataru Endo może wrócić do Bundesligi

Wataru Endo podczas aktualnego sezonu rozegrał tylko 3 mecze, a na boisku spędził łącznie zaledwie 84 minuty. Wyraźnie widać więc, że 31-letni pomocnik nie jest pierwszym wyborem nowego szkoleniowca Liverpoolu, czyli Arne Slota. Najnowsze raporty mediów sugerują, że kapitan reprezentacji Japonii najpewniej rozstanie się z drużyną The Reds w jednym z najbliższych okienek transferowych.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jednak defensywny pomocnik najprawdopodobniej zaliczy bardzo miękkie lądowanie. Jak poinformował Ekrem Konur w mediach społecznościowych, Wataru Endo może bowiem liczyć na oferty z takich lig jak Serie A, Bundesliga oraz Premier League. Zatem w grę wchodzi pozostanie w Anglii, powrót do Niemiec lub przeprowadzka do Włoch.

Japończyk występuje w barwach Liverpoolu od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road za 20 milionów euro ze Stuttgartu. Doświadczonego piłkarza do zespołu The Reds sprowadził Jurgen Klopp, który jak wiemy, zrezygnował z prowadzenia ekipy Czerwonych wraz z końcem kampanii 2023/2024.

Dotychczasowy bilans Wataru Endo na Anfield Road wygląda następująco – 46 meczów, 2 bramki i 1 asysta. Kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a to oznacza, że Liverpool może liczyć na konkretny zarobek ze sprzedaży zawodnika. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 13 milionów euro.