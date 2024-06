UK Sports Pics Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rayan Ait-Nouri

Liverpool zainteresowany Rayanem Ait-Nourim

Rayan Ait-Nouri podczas letniego okienka transferowego może zmienić barwy klubowe. Lewy obrońca lub pomocnik Wolverhampton Wanderers wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie. Jak czytamy na portalu “Goal.com”, Manchester City oraz Chelsea bacznie monitorują sytuację 23-letniego wahadłowego, ale liderem wyścigu o podpis urodzonego we Francji reprezentanta Algierii jest inny gigant. Największe szanse na pozyskanie Rayana Ait-Nouriego podobno ma Liverpool.

Drużyna prowadzona przez Arne Slota tego lata chce poważnie wzmocnić pozycję lewego obrońcy, a wychowanek Paris FC znajduje się bardzo wysoko na liście życzeń The Reds. Algierski defensor na Anfield Road o miejsce w pierwszym składzie rywalizowałby z Andrew Robertsonem. Rayan Ait-Nouri z powodzeniem występuje w barwach zespołu popularnych Wilków od lipca 2021 roku, gdy przeprowadził się na Molineux Stadium za ponad 11 milionów euro z Angers.

Bilans 23-latka w ostatnim sezonie to 38 meczów, 3 bramki oraz 2 asysty. Umowa zawodnika z Wolves obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku (plus opcja przedłużenia o kolejną kampanię). Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia rozchwytywanego piłkarza na 35 milionów euro i najprawdopodobniej z takim wydatkiem musieliby się liczyć wspomniani wyżej angielscy potentaci.