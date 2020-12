W styczniu powinna rozstrzygnąć się przyszłość Wijnalduma

Georginio Wijnaldum i Eric Garcia to zawodnicy od dłuższego czasu przymierzani do FC Barcelony. W kontekście tego pierwszego dużo powinno zależeć od tego, jak potoczą się rozmowy Holendra z władzami Liverpoolu FC w sprawie nowej umowy.

Georginio Wijnaldum, ma kontrakt ważny z The Reds tylko do końca czerwca przyszłego roku. Podobnie wygląda sytuacja z Hiszpanem Garcią. Jest jeszcze Memphis Depay, który również ma kontrakt ważny z Olympique Lyon tylko do końca sezonu. W związku z tym niewykluczone, że cała trójka za pół roku zakotwiczy na Camp Nou.

Celem numer jeden wydaje się jednak zawodnik Liverpoolu. The Guardian przekonuje natomiast, że w kontekście jego ewentualnej zmiany barw klubowych wszystko jest uzależnione od tego, czy 30-latek odrzuci propozycję nowej umowy z klubem z Anfield Road. Tajemnicą Poliszynela jest, że mistrzowie Anglii chcą zatrzymać Wijnalduma w swoich szeregach.

Liverpoolu w przyszłym miesiącu ma plan, aby zacząć rozmowy z zawodnikiem na temat nowego kontraktu. Godne uwagi jest to, że Wijnaldum w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 22 meczach, notując w nich jedno trafienie. Aż 15 z nich rozegranych zostało w ramach Premier League.