Vlahović wyceniony przez Juventus. Agent spotka się z gigantem

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

70 milionów euro za Dusana Vlahovicia, Arsenal spotka się z agentem

Juventus ze względu na duże zainteresowanie, jakim cieszy się Dusan Vlahović musiał podjąć trudną decyzję. Kierownictwo klubu z Turynu zdecydowało się wycenić umiejętności zawodnika przed zbliżającym się zimowym oknem transferowym. Co więcej, w stolicy Piemontu zaprzestano prób przedłużenia kontraktu z Serbem, który wygasa latem 2026 roku. Powodem są zbyt wysokie oczekiwania finansowe.

Obecnie jednym z największych faworytów do pozyskania Vlahovicia pozostaje Arsenal. Kanonierzy od dawna szukają klasycznej dziewiątki, która zapewni im podobną liczbę bramek co Erling Haaland w Manchesterze City. Według informacji portalu TeamTalk istnieje szansa, że do transakcji może dojść już zimą. Juventus ustalił cenę wywoławczą na poziomie 70 milionów euro, lecz ze względu na wygasającą umowę nie można wykluczyć, że The Gunners obniżą kwotę transferu do ok. 60 mln euro.

Rudy Galetti, który przekazał powyższe wieści, sugeruje również, że agenci piłkarza spotkają się niebawem z przedstawicielami Arsenalu. Natomiast klub z Emirates Stadium nie jest sam w gronie drużyn, które chciałyby zakontraktować Vlahovicia. Wśród zainteresowanych wymienia się również inne topowe zespoły z Premier League.

Vlahović w tym sezonie udowadnia, że jest w dobrej formie. Jak dotąd rozegrał 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 9 bramek i zaliczył jedną asystę. Juventus sprowadził go do Turynu zimą 2022 roku za ponad 80 milionów euro.