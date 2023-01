PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Dusan Vlahović chce w przyszłym sezonie znów grać w Lidze Mistrzów. Juventus jest skłonny pozwolić odejść Serbowi już zimą lub latem, ale chce odzyskać zainwestowane w niego pieniądze.

Juventus otrzymał karę 15 punktów w Serie A. Obecnie zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli

Vlahović szuka odejścia ze Starej Damy. Chce grać w Lidze Mistrzów i wzbudza zainteresowanie wielkich marek

Turyńczycy pozwolą napastnikowi odejść – jeśli chętny zapłaci za niego ponad 80 milionów euro

Juventus skłonny sprzedać Vlahovicia za odpowiednią cenę

Portal 90min informuje, że Dusan Vlahović szuka możliwości odejścia z Juventusu. Serbski napastnik rozważał transfer jeszcze zanim Stara Dama otrzymała potężną karę. Teraz, gdy turyńczycy stracili 15 punktów i niemal na pewno nie zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, 22-latek nie ma już wątpliwości. Gra w elitarnych rozgrywkach europejskich to absolutny priorytet dla snajpera.

Agent Serba rozpoczął już pracę nad operacją odejścia. Zgłosił dostępność swego klienta takim markom, jak Arsenal, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain czy Bayern Monachium.

Póki co największe zainteresowanie Vlahoviciem wyraża Manchester United. Przenosiny gracza na Old Trafford latem zdają się też spinać w logiczną całość. Czerwone Diabły poszukują przyszłościowego napastnika i najprawdopodobniej zdołają zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Są też w stanie sprostać wymaganiom Juventusu. Stara Dama rozumie bowiem sytuację swego podopiecznego, ale chce co najmniej odzyskać zainwestowane w niego 80 milionów euro.

Vlahović rozegrał w tym sezonie 15 spotkań dla turyńczyków. Zanotował w nich siedem bramek i dwie asysty.

Zobacz więcej: Juventus – Atalanta: typy, kursy, zapowiedź (22.01.2023).

Juventus FC Atalanta 2.28 3.35 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 stycznia 2023 11:01 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin