Van Dijk szuka nowego klubu. Gigant nie jest zainteresowany

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Bayern nie chce van Dijka

W obliczu przyszłości Virgila van Dijka w Liverpoolu, pojawiły się spekulacje o jego transferze do innej ekipy. Kontrakt gwiazdora obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Strony nie doszły dotąd do porozumienia, a z każdym tygodniem coraz bardziej prawdopodobne zdaje się być głośne rozstanie. Jednym z potencjalnych przyszłych pracodawców van Dijka miałby być Bayern Monachium, jednak niemieckie media temu zaprzeczają.

Jak informuje Sky Sport Germany, Bayern Monachium nie jest zainteresowany pozyskaniem Virgila van Dijka. Plotki łączące holenderskiego obrońcę z transferem do Bundesligi nie mają żadnego uzasadnienia. Władze niemieckiego giganta nie biorą pod uwagę tego ruchu.

33-letni van Dijk, którego kontrakt z Liverpoolem wygasa latem tego roku, był łączony z przenosinami do Monachium w kontekście potencjalnego wzmocnienia linii obrony. Oczywiście nie doszło między nim a gigantem do żadnego kontaktu, ani tym bardziej rozmów.

Władze Bayernu nie rozważają obecnie transferu van Dijka. Klub skupia się na innych celach transferowych i nie widzi Holendra w swoich planach na najbliższą przyszłość. Temat Holendra pozostaje zatem otwarty – Liverpool jeszcze definitywnie z niego nie zrezygnował, ale negocjacje nie idą po myśli. Nazwisko obrońcy The Reds przewija się również w kontekście takich klubów, jak Paris Saint-Germain czy Real Madryt. Możliwe jest ponadto opuszczenie Europy na rzecz gry w Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej.