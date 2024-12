Vinicius celem bogatego klubu. Real oczekuje astronomicznych pieniędzy

Sipa US / DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Florentino Perez

Vinicius na radarze Al-Ahli. Real odsyła do klauzuli odstępnego

Vinicius Junior to obecnie jeden z najlepszych zawodników na świecie, który w barwach Realu Madryt dwa razy wygrał Ligę Mistrzów oraz trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo La Ligi. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Brazylijczyk jest celem klubów z Arabii Saudyjskiej, które są gotowe uczynić go najlepiej opłacanym piłkarzem w historii. Jak donosi hiszpański dziennik “MARCA”, Al-Ahli wciąż marzy o pozyskaniu 24-letniej gwiazdy.

Zdaniem wyżej wspomnianej gazety taki transfer jest jednak bardzo mało prawdopodobny. Florentino Perez uwielbia bowiem Viniciusa Juniora i nie ma zamiaru rozważać ofert za 37-krotnego reprezentanta Brazylii. Tak więc jedyną opcją, żeby sprowadzić lewego napastnika, jest aktywowanie znajdującej się w kontrakcie skrzydłowego z Realem Madryt klauzuli odstępnego, która wynosi miliard euro. Poza tym Saudyjczycy musieliby przekonać do zmiany otoczenia samego piłkarza.

Gdyby niespodziewany scenariusz się ziścił, to padłby absolutny rekord transferowy, który aktualnie należy do Neymara. Przypomnijmy, że w 2017 roku rodak Viniciusa Juniora zamienił Barcelonę na Paris Saint-Germain za kwotę oscylującą w granicach 222 milionów euro. W tym momencie niewiele wskazuje na to, aby Vini rozważał przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Wychowanek Flamengo na każdym kroku pokazuje bowiem swoje ogromne przywiązanie do ekipy ze stolicy Hiszpanii.

Obecna umowa Viniciusa Juniora z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.