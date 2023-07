IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen jest jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników świata

Nigeryjczyk rozegrał świetny sezon w barwach Napoli

Teraz postanowił wypowiedzieć się na temat swojej przyszłości

Victor Osimhen: Nie ma lepszego miejsca niż to

Poprzedni sezon był udany dla całego Napoli. Po wielu latach klub sięgnął po mistrzostwo Włoch. Tego sukcesu z pewnością by nie było gdyby nie Victor Osimhen, który był najskuteczniejszych zawodnikiem pierwszego składu. W rezultacie Nigeryjczykiem interesują się m.in. Bayern, Manchester United i Chelsea. Sam piłkarz postanowił uchylić rąbka tajemnicy.

Zobacz także: Saudyjczycy interesują się piłkarzem Realu Madryt

– Nigdy nie widziałem miasta bardziej szalonego na punkcie futbolu niż Neapol. Neapolitańczycy okazują całą swoją miłość do piłkarzy. Gdziekolwiek się pojawię, zawsze mnie szanują. Dzieci mnie kochają, wielu ludzi mnie podziwia, ubóstwia mnie, nosząc replikę mojej maski. To pokazuje, jaką ciężką pracę docenili i co to dla nich znaczyło. A dla mnie nie ma lepszego miejsca niż to. Bardzo się cieszę, że podjąłem dobrą decyzję, aby tu przyjechać. Teraz jestem „uzależniony” od trofeów, ponieważ Scudetto to mój pierwszy zawodowy puchar. Nie mogę się doczekać startu nowego sezonu – zapewniał w wypowiedziach dla AS.