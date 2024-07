SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Kristoffer Velde

Lech Poznań może sprzedać Velde

O tym, że Lech Poznań potrzebuje tego lata istniej przebudowy mówi się nie od wczoraj. Mimo to władze klubu z Poznania postanowiły, że kadra z minionego sezonu pozostanie w większości na nowy, wkrótce rozpoczynający się sezon. Są jednak tacy piłkarz, którzy z pewnością mogą opuścić Kolejorza na rzecz innych, mocniejszych zespołów. Mowa tu m.in. o Kristofferze Velde.

Skrzydłowy z Norwegii może odejść z Lecha i trafić do ligi greckiej. A konkretnie do Olympiakosu, o czym informuje “Głos Wielkopolski”. Ekipa z Pireusu w minionych rozgrywkach ulokowała się na trzecim miejscu w lidze oraz wygrała poprzednią edycję Ligi Konferencji Europy. Z pewnością taki ruch byłby dla Velde kolejnym krokiem w rozwoju. Jeszcze jakiś czas temu mówiło się o poważnym zainteresowaniu piłkarzem klubów z Turcji.

Velde dołączył do Lecha Poznań w zimie 2022 roku. W tym czasie w barwach klubu ze stolicy Wielkopolski rozegrał prawie 100 spotkań, w których zdobył 27 goli i zanotował 13 asyst. Jego najlepsza forma przypadła na okres, kiedy to był liderem zespołu, który awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. W ostatnim czasie jego forma oraz pozycja w oczach kibiców mocno spadła. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 6 milionów euro. Jego umowa umowa wygasa wraz z końcem 2025 roku.

