Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński aktualnie reprezentuje Lech Poznań. Polak jest rozchwytywany przez czołowe kluby Bundesligi. Do transferu może dojść zimą.

Transfer Jakuba Kamińskiego to kwestia czasu

Młody i utalentowany skrzydłowy przeniesie się do Bundesligi

Lech Poznań za swojego gracza zarobi niespełna dziesięć milionów euro

Kamiński wybierze Bundesligę

Lech Poznań ma jedną z najlepszych akademii w Polsce. Poznaniacy kapitalnie szkolą swoich wychowanków, wprowadzają ich do zespołu, a następnie sprzedają za ogromne pieniądze. Dzięki temu reprezentacja Polski ma pożytek między innymi z: Jakuba Modera, Jana Bednarka, czy Tymoteusza Puchacza.

Kolejnym kandydatem do transferu zagranicznego w Lechu jest Jakub Kamiński. O tym, że 19-latek dysponuje ogromnym potencjałem i już sporymi umiejętnościami wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Młody skrzydłowy dopiero w tym sezonie zaczął regularnie strzelać. Na swoim koncie ma sześć zdobytych bramek i pięć asyst.

Kamiński mógł opuścić Lecha już latem tego roku. Poznaniacy odmówili jednak Wolfsburgowi, ponieważ piłkarz miał pomóc im walczyć o mistrzostwo Polski. Temat zmiany klubu wrócił teraz. Do gry o pozyskanie Polaka włączyły się jeszcze dwie drużyny. Są to Borussia Dortmund i RB Lipsk. Zespoły te, tak jak Wolfsburg, złożyły konkretne oferty i czekają na odpowiedź.

Portal Transfermakt wycenia Kamińskiego na sześć milionów euro. Kupno 19-latka wiąże się z wydatkiem w wysokości ośmiu – dziewięciu milionów euro. Oznacza to, że Lech nie ustanowi nowego rekordu sprzedażowego. Ten należy do Jakuba Modera. Brighton zapłaciło za pomocnika ponad dziesięć milionów euro plus bonusy.

