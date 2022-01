Źródło: The Athletic

Pierre-Emerick Aubameyang nie zasili tej zimy szeregów FC Barcelony. The Athletic ujawniło, że rozmowy między Arsenalem a Katalończykami upadły i zawodnik ma wrócić do Londynu.

Pierre-Emerick Aubameyang nie zostanie nowym napastnikiem FC Barcelony

Arsenal nie potrafił znaleźć nici porozumienia z władzami klubu z Camp Nou

Piłkarz ma wrócić w najbliższych godzinach do Londynu

Aubameyang nie trafi do FC Barcelony

Pierre-Emerick Aubameyang miał trafić do ekipy z Camp Nou na wypożyczenie na pół roku. Aczkolwiek kością niezgody okazały się finanse. Strony nie potrafiły znaleźć porozumienia w sprawie pokrycia wynagrodzenia w najbliższych kilku miesiącach przez klub z Londynu.

Gaboński napastnik w ostatnim czasie łączony był również z transferem do Juventusu, czy saudyjskiego Al-Hilal. Każda z wymienionych ekip też była zainteresowana wypożyczeniem 32-latka. Aubameyang najbardziej jednak chciał dołączyć do Barcy.

Przypomnijmy, że były napastnik Borussii Dortmund od grudnia przestał być kapitanem The Gunners. Aubameyang naruszył zasady dyscyplinarne w klubie w związku z wycieczką rodzinną. To skutkowało tym, że Mikel Arteta pozbawił go ważnej roli w zespole. Jednocześnie Hiszpan nie znalazł dla zawodnika miejsca w kadrze na spotkanie z Evertonem.

Aubameyang udał się również na Puchar Narodów Afryki, aby pomóc reprezentacji Gabonu. Szybko jednak wrócił po zakażeniu COVID-19. W tym sezonie zawodnik wystąpił w 15 meczach Arsenalu, w których strzelił siedem goli.

