Unai Emery kandydatem na nowego trenera europejskiego giganta

fot. Sportpix / Alam Na zdjęciu: Unai Emery

Unai Emery może objąć stery nad Bayernem Monachium

Bayern Monachium w tym sezonie liczy się jeszcze w grze o triumf w Lidze Mistrzów. Rozczarował natomiast w Bundeslidze, uznając wyższość Bayerowi Leverkusen w walce o mistrzowski tytuł. Już natomiast wiadomo, że po zakończeniu sezonu z klubem pożegna się Thomas Tuchel i nie milkną doniesienia, kto może zastąpić Niemca.

Bild przekonuje, że głównymi kandydatami do zastąpienia Tuchela są Unai Emery z Aston Villi i Roberto De Zerbi z Brighton & Howe Albion. Jednocześnie uwaga sterników Bawarczyków została zwrócona na trenerów, pracujących na co dzień w Premier League.

Źródło jednocześnie zaznacza, że władze klubu z Bundesligi mają wątpliwości co do De Zerbiego, który nie miał jeszcze okazji współpracować z klubem z europejskiej czołówki. W związku z tym wyżej pod tym względem stoją akcje Emery’ego. Hiszpański trener prowadził PSG w latach 2016-2018. Emery prowadził też Arsenal w latach 2018-2019. Z kolei od listopada 2022 roku

52-latek prowadzi Aston Villę. Po rozegraniu 33. kolejek w lidze angielskiej w tej kampanii zespół z Villa Park legitymuje się bilansem 64 oczek. Aston Villa tym samym plasuje się na czwartej pozycji w ligowej tabeli, mając trzy oczka przewagi nad piątym Tottenhamem Hotspur. Tym samym ciekawie zapowiada się batalia o miejsce premiowane gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

