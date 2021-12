PressFocus Na zdjęciu: Samuel Umtiti

FC Barcelona nie tylko czyni starania mające na celu wzmocnienie drużyny, ale dąży również do rozwiązania problemów, z którymi zmaga się od dłuższego czasu. Takim jest obecność w zespole Samuela Umtitiego. Rozstanie z francuskim obrońcą jest priorytetem katalońskiego klubu.

Samuel Umtiti nie ma przyszłości w zespole Barcelony

Kataloński klub jest bardzo zdeterminowany, aby znaleźć rozwiązanie pozwalające na oddanie Francuza do innego klubu

Barcelona jest gotowa pokrywać część wynagrodzenia 28-letniego obrońcy podczas ewentualnego wypożyczenia

Umtiti na wylocie z Barcelony

Transfer 28-letniego obecnie Umtitiego do katalońskiego klubu z perspektywy czasu okazał się dużym niewypałem. O ile w pierwszych dwóch sezonach Francuz dość regularnie pojawiał się na boisku, to w kolejnych latach na murawie pojawiał się bardzo rzadko. W tym sezonie pozostaje praktycznie odsunięty do drużyny. Na swoim koncie ma zaledwie jeden występ, w niedawnym zremisowanym 2:2 meczu z Osasuną Pampeluna.

Obecny kontrakt Umtitego z Barceloną obowiązuje do czerwca 2023 roku, ale kataloński klub jest zdeterminowany, aby rozstać z nim jak najszybciej. I zamierza zrobić wszystko, aby skłonić Francuza do odejścia. Jak informuje Sport Barcelona chciałaby odesłać Umtitiego na wypożyczenie do innego klubu lub osiągnąć z nim porozumienie w sprawie rozwiązania umowy.

Władze Barcelony poinformowały już piłkarza i jego otoczenie o swoim stanowisku. Piłkarz mimo braku regularnych występów nie może narzekać na brak zainteresowania, a ostatnim z klubów, który rozważa jego sprowadzenie jest tureckie Fenerbahce Stambuł. Barcelona jest nawet skłonna pokrywać część wynagrodzenia piłkarza, które nie należy do najniższych.

To już kolejna próba klubu z Camp Nou mająca na celu pozbycie się Francuza. Do tej pory piłkarz nie był zainteresowany opuszczeniem Hiszpanii i odrzucał wszystkie propozycje. W stolicy Katalonii wierzą jednak, że tym razem uda im się przekonać Umtitiego do odejścia.

