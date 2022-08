PressFocus Na zdjęciu: Samuel Umtiti

FC Barcelona od lat próbuje sprzedać Samuela Umtitiego. Teraz swoje zainteresowanie francuskim stoperem wyraziło włoskie Lecce.

Samuel Umtiti ma kontrakt z Barceloną do 30 czerwca 2026 roku

Francuz wypadł jednak z wyjściowego składu już cztery lata temu. Wysoka pensja nie pomaga jednak znaleźć stoperowi nowego pracodawcy

Teraz zainteresowanie 28-latkiem wyraził beniaminek Serie A, Lecce. W grę wchodzi tylko roczne wypożyczenie

Mistrz świata w beniaminku Serie A? Trwają rozmowy

Choć dla wielu może to wydawać się niesamowite, Samuel Umtiti wciąż jest zawodnikiem Barcelony. Francuz, który w pierwszych dwóch sezonach w barwach hiszpańskiego klubu wyrósł na jednego z najlepszych stoperów na świecie, od Mistrzostw Świata w Rosji notuje tendencję spadkową. Obrońca został mistrzem świata, ale by wziąć udział w turnieju zrezygnował z operacji kolana. Po turnieju nigdy nie wrócił już na poziom nawet zbliżony do dawnego.

Francuz zagwarantował sobie ogromną pensję, przez co od wielu lat klub nie jest w stanie znaleźć dla niego nowego pracodawcy. Na początku swej kadencji Joan Laporta zdołał przynajmniej rozłożyć wypłatę Umtitiego na dłuższy czas. Ma to swoje minusy – teraz obrońca ma umowę aż do 2026 roku.

Jeszcze tego lata zatrudnieniem 28-latka interesowało się Stade Rennais. Według nieoficjalnych doniesień, gracz nie spełnił jednak wymagań zdrowotnych. Xavi nie widzi dla niego roli w swoim zespole, dlatego też nie wziął go nawet na tournee do Stanów Zjednoczonych. Mimo tego stoper nadal nie znalazł nowego pracodawcy.

To może się niebawem zmienić. Zainteresowanie mistrzem świata wyraziło bowiem Lecce. Beniaminek Serie A jest skłonny wypożyczyć gracza na rok bez opcji wykupu. Nie rozwiązuje to problemu Francuza długofalowo, ale pozwoli Barcelonie zaoszczędzić na części pensji. Oczywiste jest bowiem, że Włochów nie stać na pokrycie całości wypłaty.

Umtiti w minionym sezonie rozegrał zaledwie jedno spotkanie w La Lidze.

