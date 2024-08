Man Utd bliski wielkiego wzmocnienia. Transfer na ostatniej prostej

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manuel Ugarte będzie nowym zawodnikiem Manchesteru United

Manuel Ugarte już od pewnego czasu jest łączony z transferem do Manchesteru United. Niolo Schira informował kilka dni temu, że w sprawie nastąpił przełom, a Czerwone Diabły osiągnęły porozumienie z graczem Paris Saint-Germain.

Tymczasem nowe wieści w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano. Jak donosi znany na całym świec ekspert transferowy, Manchester United finalizuje już transfer Urugwajczyka. Manuel Ugarte od początku naciskał na przenosiny na Old Trafford i w końcu dopiął swego. Romano informuje jednak, że ma to być transfer definitywny, a nie jak wcześniej sądzono wypożyczenie z obowiązkowym wykupem.

Jeśli w kwestii transferu Ugarte do Manchesteru już nic się nie wydarzy i Urugwajczyk ostatecznie trafi na Old Trafford, to z zespołem prowadzonym przez Erika ten Haga pożegna się Scott McTominay, który jest o krok od dołączenia do Napoli. W przypadku Szkota też już jest praktycznie wszystko ustalone, a United jedynie czekają z zielonym światłem, by dopiąć transfer Ugarte.

Wszystko wskazuje na to, że transfer Ugarte uruchomi lawinę transferową. Urugwajczyk ubiegłorocznym okienku transferowym dołączył do Paris Saint-Germain za 60 milionów euro. Jednak nie imponował formą na francuskich boiskach. 23-latek w barwach mistrza Ligue 1 zaliczył 37 występów i w tym czasie zdołał zaliczyć tylko trzy asysty.

