fot. FC Twente Na zdjęciu: Przemysław Tytoń

Od sezonu 2022/2023 Przemysław Tytoń będzie reprezentował Twente. Polak z nowym klubem związał się dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok.

Dwuletnią umową z Twente związał się Przemysław Tytoń

Może ona zostać przedłużona o kolejny rok

Polak poprzednio reprezentował Ajax

Polski bramkarz zostaje w znajomej lidze

Wraz z końcem grudnia ubiegłego roku wygasł kontrakt Przemysława Tytonia z FC Cincinnati. Polak szukał nowego klubu przez trzy miesiące. W marcu po 35-latka sensacyjnie zgłosił się Ajax, który potrzebował pilnie rezerwowego bramkarza z powodu licznych kontuzji w zespole.

Tytoń zgodził się wzmocnić Ajax do końca bieżącego sezonu. Jego drużyna wygrała mistrzostwo Holandii. Polak nie zaliczył ani jednego występu w barwach zespołu z Amsterdamu. 35-latek z powodzeniem poszukał sobie nowego klubu.

Polski bramkarz postanowił dołączyć do FC Twente, czyli drużyny znanej polskim kibicom. W tej drużynie grali bowiem: Filip Bednarek, Mateusz Klich oraz Oskar Zawada. Nowy zespół Tytonia zajął czwarte miejsce w minionym sezonie Eredivisie. Dzięki temu wystąpi w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.

– Po siedmiu sezonach wróciłem w tym roku do Holandii. Mam dobre wspomnienia z Eredivisie i nie mogę się doczekać gry dla FC Twente. Wciąż pamiętam trenera Rona Jansa z mojego pobytu w Ameryce i zawsze lubiłem z nim pracować. Klub jest ambitny, ja też – powiedział Tytoń po podpisaniu kontraktu.

– Chcieliśmy dodać do naszej kadry doświadczonego bramkarza na nowy sezon. Udało nam się to z Przemysławem Tytoniem. Pracował z Ronem Jansem w Ameryce, więc dokładnie wiemy, co otrzymujemy. Bardzo pozytywny chłopak i zawodowiec – rzekł Jan Streuer.

