Tymoteusz Puchacz w letnim okienku transferowym zmieni klub. Jak podaje Tomasz Włodarczyk na łamach portalu "Meczyki.pl", wahadłowy przejdzie do beniaminka Bundesligi, Holstein Kiel.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz zamieni Union Berlin na Holstein Kiel

Tymoteusz Puchacz po udanym wypożyczeniu spędzonym w drugoligowym FC Kaiserslautern wrócił do Unionu Berlin, ale wszystko wskazuje na to, że tylko na chwilę. Jak donosi dziennikarz Tomasz Włodarczyk na łamach portalu “Meczyki.pl”, 25-letni wahadłowy udał się bowiem na testy medyczne przed transferem do beniaminka Bundesligi, Holstein Kiel.

Klub z Kilonii od dawna interesuje się lewym obrońcą i już jakiś czas temu złożył ofertę za bocznego defensora. Pierwsza propozycja nie przekonała jednak włodarzy Żelaznych, ale widocznie następna oferta była lepsza pod względem finansowym, ponieważ ostatecznie została zaakceptowana. Wygląda więc na to, że 25-latek definitywnie opuści Union Berlin.

Tymoteusz Puchacz do stołecznego zespołu przeprowadził się w lipcu 2021 roku za 2,5 miliona euro z Lecha Poznań. Byłemu zawodnikowi Kolejorza ciężko było wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie niemieckiej drużyny, co poskutkowało wypożyczeniami kolejno do tureckiego Trabzonsporu, greckiego Panathinaikosu Ateny oraz ostatnio FC Kaiserslautern.

Wahadłowy ma za sobą bardzo udany pobyt na zapleczu Bundesligi. Tymoteusz Puchacz w koszulce ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 36 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył aż 13 asyst. Przypomnijmy, że FC Kaiserslautern z Polakiem w składzie dotarło do finału Pucharu Niemiec, gdzie ostatecznie musiało uznać wyższość Bayeru Leverkusen (0:1).