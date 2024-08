Joe Gomez wciąż jest otwarty na odejście z Liverpoolu - przekazał brytyjski dziennik Daily Mail. Środkowy obrońca był blisko przejścia do Newcastle United, ale transfer ostatecznie upadł.

Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Joe Gomez i Virgil van Dijk

Joe Gomez nie wyklucza przeprowadzki

Liverpool nie jest aktywny podczas obecnego letniego okienka transferowego. Arne Slot póki co nie sprowadził bowiem na Anfield Road żadnego nowego zawodnika. Z czerwonej części miasta odeszli natomiast Adrian (przeprowadzka do Realu Betis) oraz Calvin Ramsay (wypożyczenie do Wigan Athletic), Joelowi Matipowi skończył się kontrakt, a Thiago Alcantara zakończył karierę.

Jak podaje brytyjski dziennik “Daily Mail”, możliwe, że na tym nie skończą się przetasowania w zespole The Reds. Zdaniem dziennikarzy wspomnianej gazety Joe Gomez poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością i nie wyklucza zmiany otoczenia. Przypomnijmy, że 27-letni stoper kilka tygodni temu był poważnie łączony z Newcastle United, jednak ten transfer ostatecznie nie doszedł do skutku.

Środkowy obrońca, którego bacznie obserwują również drużyny z Arabii Saudyjskiej, rozważy inne oferty, jeśli takie pojawią się na stole. Piętnastokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w koszulce Liverpoolu od lipca 2015 roku, gdy trafił na Anfield Road za 4,9 miliona euro z Charlton Athletic.

Joe Gomez, który ma gambijskie pochodzenie, w 51 spotkaniach poprzedniej kampanii zaliczył 3 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia mierzącego 188 centymetrów wzrostu stopera na około 28 milionów euro. Umowa piłkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.