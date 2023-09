Kamil Grabara w styczniu lub lipcu 2024 roku za 13,5 miliona euro przejdzie z Kopenhagi do Wolfsburga. Co ciekawe, na tym transferze zarobi również Ruch Chorzów, w którym bramkarz szkolił się w latach 2012-2016.

Następnym przystankiem w karierze Kamila Grabary będzie Wolfsburg

Niemiecki klub zapłaci za 24-letniego golkipera aż 13,5 miliona euro

Co ciekawe, mała część z tej kwoty powędruje na konto Ruchu Chorzów

Prawie 700 tysięcy złotych dla Ruchu z tytułu transferu Grabary

Kamil Grabara w styczniu lub lipcu 2024 roku przeprowadzi się z Kopenhagi do Wolfsburga, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez oba kluby. Kwota tej transakcji wyniesie się aż 13,5 miliona euro, a to dobra wiadomość dla Ruchu Chorzów.

24-letni bramkarz w latach 2012-2016 szkolił się bowiem w akademii Niebieskich i z tytułu mechanizmów solidarnościowych FIFA ekstraklasowemu zespołowi za wychowanie zawodnika przysługuje pewien procent z kwoty transferu. Jak wyliczył portal “Interia Sport”, Ruch Chorzów otrzyma 148,5 tys. euro, czyli około 700 tys. złotych.

Przypomnijmy, że wcześniej Niebiescy za sprzedaż Kamila Grabary do Liverpoolu dostali 330 tys. euro, a następnie otrzymali 15% z przenosin reprezentanta Polski z The Reds do Kopenhagi (500 tys. euro).