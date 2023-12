IMAGO / ZUMA Wire/ Fabio Sasso Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zbigniew Boniek wyraził swoją opinię w kwestii przyszłości Piotra Zielińskiego

Według wiceprezydenta UEFA reprezentant Polski już wybrał nowy klub

29-latek odejdzie z Napoli, ale pozostanie w Serie A

Boniek jest pewny. Tam zagra Zieliński

Coraz więcej wskazuje na to, że po zakończeniu obecnego sezonu Piotr Zieliński zmieni klubowe barwy. Reprezentant Polski jest łączony z odejściem z Napoli, w którym występuje od 2016 roku. W koszulce Partenopeich środkowy pomocnik sięgnął po mistrzostwo Włoch i krajowy puchar. Na Stadio Diego Armando Maradona bez wątpienia jest już legendą.

Jednak w lecie 29-latek ma pożegnać się z ekipą spod Wezuwiusza. Najprawdopodobniej pozostanie w Serie A. Gdzie przeniesie się Zieliński? Zbigniew Boniek w programie “Pogadajmy o piłce” na kanale Meczyki.pl “potwierdza”, o czym mówi się już od dawna – Polak zamieni Neapol na Mediolan:

– Moim zdaniem Zieliński już jest zawodnikiem Interu Mediolan. Ale to moje prywatne zdanie. Jeżeli chciałby kontynuować karierę w Neapolu, to już dawno podpisałby nową umowę. Kocha to miasto i znakomicie się tam czuje, jednak wydaje mi się, że teraz inaczej patrzy na rzeczywistość. Jestem przekonany, że zwiąże się z Nerazzurrimi.

Przypomnijmy: Piotr Zieliński jest związany z Napoli kontraktem ważnym do 30 czerwca 2024 roku, a więc już w styczniu może rozpocząć negocjacje z nowym pracodawcą.