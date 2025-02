Turcy chcą czołowego piłkarza Jagiellonii. Okienko nad Bosforem zamyka się już we wtorek [NASZ NEWS]

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie, co powoduje, że nie brak zainteresowania jej piłkarzami. I to z różnych stron. Z informacji goal.pl wynika, że jeden z tureckich klubów złożył ofertę za Kristoffera Hansena.

Kristoffer Hansen

Tureckie podchody trwają już długo

Jak już informowaliśmy kilkanaście dni temu, Kristoffer Hansen, pomocnik Jagiellonii, wzbudza zainteresowanie również poza Polską. Nie ma się co jednak dziwić, bo po nieudanej przygodzie z Widzewem Łódź, piłkarz ten bardzo mocno odżył w Białymstoku.

W tym sezonie 30-letni Norweg, licząc wszystkie rozgrywki, wystąpił w 29 meczach Jagiellonii, w których strzelił 9 goli i zaliczył 8 asyst. To okazały dorobek, zwłaszcza, że nie ograniczył się tylko do rozgrywek krajowych. Część z tego dorobku Hansen wypracował w pucharach, a to zawsze ma swoją wartość.

Pewnie zmierzają do ekstraklasy

Goal.pl sygnalizował już wcześniej, że Hansenowi przyglądają się kluby tureckie. Teraz możemy ujawnić, że chodzi o Kocaelispor. Słyszymy nawet, że klub te miał przesłać Jagiellonii ofertę za norweskiego skrzydłowego. Obecnie Kocaelispor gra w drugiej lidze, ale jest liderem rozgrywek i pewnie zmierza do tureckiej ekstraklasy.



Po 23. kolejkach klub zainteresowany Hansenem ma sześć punktów przewagi nad Karagumrukiem i osiem nad Erzurumsporem. Okienko transferowe w Tucji zamyka się już jutro. Umowa Norwega z mistrzem Polski kończy się latem tego roku. Transfermarkt wycenia jego wartość na 700 tysięcy euro.