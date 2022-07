PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Chelsea była jednym z klubem, z którym łączony był Cristiano Ronaldo. Wszystko jednak wskazuje na to, że tematu przenosin Portugalczyka na Stamford Bridge aktualnie nie ma. Przeciwny takiej transakcji jest Thomas Tuchel, a powodem tego są względy taktyczne.

Cristiano Ronaldo nie zamieni Old Trafford na Stamford Bridge

Przeciwny transferowi Portugalczyka do Chelsea jest menedżer Thomas Tuchel

Ronaldo jest zdecydowany na odejście z Manchesteru United, który oczekuje ofert za niego

Ronaldo nie pasuje do koncepcji Tuchela

Jak informuje Daily Mail, Cristiano Ronaldo ma nie pasować do ofensywnej koncepcji menedżera Chelsea Thomasa Tuchela, którą zamierza stosować w nadchodzącym sezonie. Niemiecki szkoleniowiec obawia się, że sprowadzenie Portugalczyka może zakłócić jego plany taktyczne. Tuchel chciałby dać swoim ofensywnym zawodnikom więcej swobody, bazując również na systemie, który stosował Juergen Klopp w Liverpoolu.

O sprowadzeniu Ronaldo do Chelsea myślał nowy właściciel klub Todd Boehly, ale jednocześnie mocno bierze pod uwagę zdanie Tuchela. Niemiec sprzeciwiając się pozyskaniu Ronaldo ma na uwadze to, co stało się przed rokiem w Manchesterze United, kiedy przenosiny Portugalczyka zachwiały plany Ole Gunnara Solskjaera o grze trójką Jadon Sancho, Mason Greenwood i Marcus Rashford.

Bliski przenosin na Stamford Bridge jest Raheem Sterling. Chelsea doszła już do porozumienia z Liverpoolem w sprawie warunków transferu, który powinien zostać sfinalizowany w najbliższych dniach. To właśnie reprezentant Anglii ma być obok Kaia Havertza stanowić o sile ofensywnej The Blues w nadchodzącym sezonie. W klubie z zachodniego Londynu liczą również, że dwójkę tę uzupełniać będzie również Raphinha, choć Brazylijczyk wydaje się obecnie być bliżej FC Barcelony.

Przyszłość Cristiano Ronaldo pozostaje tym samym nieznana. Portugalczyka kilkanaście dni temu poinformował władze Manchesteru United, że chciałby odejść z klubu i dołączyć do zespołu, który będzie występował w Lidze Mistrzów. Na Old Trafford są gotowi na rozstanie z piłkarzem i czekają obecnie na konkretne oferty w tej sprawie.

Zobacz także: Rio Ferdinand: tylko Lewandowski jest w stanie zastąpić Ronaldo