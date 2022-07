PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Chelsea zamierza tego lata wzmocnić ofensywę. Klub już zagwarantował sobie usługi Raheema Sterlinga, ale na tym nie poprzestanie. Z The Blues łączono Cristiano Ronaldo czy Neymara, ale obie gwiazdy nie przekonują Thomasa Tuchela.

Chelsea czeka tego lata przebudowa linii ofensywnej. Na ten moment doszło do dwóch roszad. Klub opuścił Lukaku, zaś trafił do niego Sterling

Z The Blues łączy się Cristiano Ronaldo czy Neymara

Thomas Tuchel nie jest jednak przekonany do tych kandydatur. Chce, by londyńczycy poszukali wzmocnień gdzie indziej

Neymar i Ronaldo nie trafili w gust Tuchela

Chelsea czeka tego lata znaczna przebudowa. I to nie tylko w obrębie jednej formacji. Przypomnijmy, że Stamford Bridge opuściło dwóch środkowych obrońców, a The Blues jeszcze nie sprowadzili nikogo w ich miejsce. Inną kwestią jest linia ofensywna. Romelu Lukaku odszedł na wypożyczenie do Interu Mediolan, w zamian za to Todd Boehly sfinalizował kupno Raheema Sterlinga. Na tym jednak nie koniec wzmocnień ataku.

Z Chelsea łączy się obecnie największe nazwiska. Na transfer do Londynu przychylnie patrzy ponoć Cristiano Ronaldo. Dla Portugalczyka priorytetem jest gra w Lidze Mistrzów i walka o trofea, a na to mógłby liczyć na Stamford Bridge. Erik ten Hag podkreślił, że nie zamierza sprzedawać 37-latka, ale zapewne niełatwo przyjdzie mu zmiana nastawienia samego napastnika. Paris Saint-Germain badało zaś możliwość sprzedaży do stolicy Anglii Neymara. Nie jest tajemnicą, że Nasser Al-Khelaifi jest skłonny zaakceptować racjonalną ofertę za Brazylijczyka, który nie jest już postrzegany jako nietykalny.

Obie gwiazdy nie budzą jednak zaufania Thomasa Tuchela. Niemiec preferuje napastników zdolnych do poświęcenia i przyzwyczajonych do wytężonej pracy. Dlatego też liczy, że Chelsea zapewni mu inne wzmocnienia. Tym bardziej, że jego wymarzony skrzydłowy – Raphinha – znajduje się o krok od przenosin do Barcelony.

