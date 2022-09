PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern Monachium notuje złą serię w Bundeslidze. W klubie mówi się o pełnym zaufaniu do Juliana Nagelsmanna, ale jeśli sytuacja się nie zmieni, zmienić będzie musiał się trener. Bawarczycy rozważają angaż Thomasa Tuchela, który z kolei chętnie by na taką propozycję przystał.

Bayern nie wygrał w Bundeslidze od czterech spotkań

Klub wyraża zaufanie do Nagelsmanna, ale sytuacja musi się szybko odwrócić

Jeżeli do tego nie dojdzie, Bawarczycy spróbują zatrudnić Tuchela

Tuchel na radarze Bayernu Monachium

Chyba nikt nie spodziewał się tak fatalnej serii Bayernu Monachium w Bundeslidze. Pomimo sprzedania Roberta Lewandowskiego, Bawarczycy rozpoczęli sezon efektownie. Najpierw rozstrzelali RB Lipsk w Superpucharze Niemiec, a potem wygrali trzy kolejne ligowe starcia, strzelając w nich 15 bramek. Później nadeszły jednak znacznie gorsze rezultaty. Die Roten triumfowali we wszystkich trzech starciach pucharowych (dwóch w Lidze Mistrzów i jednym w Pucharze Niemiec), ale na ligowym polu nie wygrali od czterech meczów. To sprawia, że do liderującego Unionu Berlin tracą już pięć punktów.

Władze Bayernu podkreślają, że Julian Nagelsmann nie ma się czego obawiać. Zarząd mu ufa, wierzy, że jest w stanie zmienić sytuację. Jeżeli jednak wyniki się nie poprawią, zmienić będzie musiał się trener.

Niemieckie portale Bild oraz Sport przekonują, że klub obserwuje sytuację Thomasa Tuchela. Trener niedawno został zwolniony z Chelsea, ale udowodnił już, że potrafi z sukcesami trenować zespoły na najwyższym poziomie. Jego profil bardzo podoba się w Monachium. Sam szkoleniowiec jest gotowy na poświęcenie finansowe. W Londynie inkasował około 16 milionów euro rocznie. Nagelsmann obecnie zarabia około dziesięć milionów. Bild spekuluje, że ewentualne zarobki Tuchela w stolicy Bawarii znajdowałyby się gdzieś pomiędzy tymi dwiema kwotami.

Jednocześnie podkreśla, że na ten moment nie nawiązano jeszcze rozmów pomiędzy stronami. Julian Nagelsmann z pewnością czuje już jednak oddech starszego kolegi na plecach i musi szybko odwrócić sytuację.

