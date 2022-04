PressFocus Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Angielskie i hiszpańskie media przekonują, że Thomas Tuchel jest faworytem do przejęcia schedy po Carlo Ancelottim. Włoch może rozstać się z Realem Madryt po zakończeniu sezonu. Co ciekawe, Tuchel i jego Chelsea już w środę zmierzą się z Królewskimi w hicie Ligi Mistrzów.

Jak donosi The Telegraph oraz Mundo Deportivo, Thomas Tuchel jest faworytem do objęcia sterów w Realu Madryt od przyszłego sezonu

Carlo Ancelotti prawdopodobnie sięgnie po mistrzostwo kraju, ale Florentino Perez nie jest w pełni zadowolony z jego pracy

Tuchel jest z kolei szczęśliwy w Chelsea, ale przyszłość klubu z Londynu pozostaje nieznana

Tuchel zastąpi Ancelottiego? W środę bezpośrednie starcie trenerów

Thomas Tuchel może latem przejąć stery w Realu Madryt. Jak donosi The Telegraph, a za nim Mundo Deportivo, Niemiec wyrósł na faworyta Florentino Pereza.

Przyszłość Carlo Ancelottiego w Madrycie pozostaje nieznana. Włoch najprawdopodobniej sięgnie po mistrzostwo Hiszpanii, ale na jego wizerunku pojawiło się sporo rys. Zbyt mało rotacji, braki taktyczne i druzgocąca porażka w El Clasico sprawiły, że tylko triumf w Lidze Mistrzów dałby Ancelottiemu pewność pozostania na stanowisku. Do tego jednak daleka droga.

Kolejnym rywalem Królewskich w Europie jest obecny mistrz – Chelsea. Thomas Tuchel wykonał w Londynie fantastyczną pracę, sięgając po najważniejsze klubowe trofeum na kilka miesięcy po przejęciu schedy po Franku Lampardzie. Obecna sytuacja klubu pozostaje jednak niepewna. Możliwe, że wraz ze zmianą właściciela, zmieniłby się i trener.

Niemiec z pewnością wykorzysta nadchodzący dwumecz do zdiagnozowania słabości w zespole Los Blancos. Obecnie pomoże mu to awansować wraz z The Blues, a w przyszłym sezonie może posłużyć za bazę danych niezbędną do poprawienia gry Realu Madryt.

