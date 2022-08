PressFocus Na zdjęciu: Trevoh Chalobah

Obrońca Chelsea Trevoh Chalobah może zostać wypożyczony do Serie A. Aż trzy kluby z włoskiej ligi Milan, Inter i Roma są zainteresowanie graczem The Blues w związku z poszukiwaniem taniego wzmocnienia defensywy.

Chelsea jest gotowa wypożyczyć Chalobaha

The Blues chcą, aby ich zawodnik zdobył więcej doświadczenia

Defensorem zainteresowana jest Roma, Inter i Milan

Włoskie kluby szukają okazji na rynku transferowym

Według The Athletic, Chelsea jest gotowa pozwolić Chalobahowi odejść na wypożyczenie, aby środkowy obrońca miał szansę rozegrać zdecydowanie więcej minut niż miałoby to miejsce na Stamford Bridge. Zespół z zachodniego Londynu chce oddać zawodnika na jeden sezon, aby mógł się ograć, dlatego nie jest zainteresowany dodatkowymi zapisami w umowie, jak na przykład obowiązek wykupu.

Ten format może odpowiadać niektórym klubom Serie A, które szukają piłkarzy będących zmiennikami dla podstawowych graczy. Chalobah dodatkowo da głębię składu i stworzy możliwość doboru odpowiedniego zestawienia linii obronnej.

Z kolei według włoskich mediów, graczem byłby zainteresowany Milan, Inter oraz Roma. Pierwszym wyborem Interu w obronie jest Manuel Akanji z Borussii Dortmund, ale z cena wywoławczą w wysokości 20 milionów euro nieco ich odstrasza, dlatego są bardziej skłonni do wyboru weterana Lazio Francesco Acerbiego, jednak możliwość sprowadzenia Chalobaha jest dla nich dodatkową opcją.

Milan zrezygnował dziś z rozmów z PSG w sprawie transferu Abdou Diallo. Według niektórych serwisów w zespole rossonerich ma pozostać Matteo Gabbia, a Simon Kjaer wraca do pełnej sprawności po operacji kolana, dlatego wielu uważa, że nie potrzebują następnych wzmocnień, jednak Chalobah znajduje się w kręgu ich zainteresowania.

Najbardziej prawdopodobną opcją jest jednak wypożyczenie do AS Romy. Jose Mourinho pracował w Premier League, a co za tym idzie jest dobrze zorientowany na angielskim rynku. Ponadto w zespole z Rzymu sprawdzili się już inni gracze sprowadzeni z Anglii.

