Sebastian Szymański tego lata zmieni klub. Polaka oglądać będziemy w czołowej lidze europejskiej. Szczegóły w tej sprawie zdradził agent piłkarza.

W tym oknie transferowym Sebastian Szymański opuści Dynamo Moskwa

Polak ma trafić do czołowej ligi europejskiej

Realny jest transfer między innymi do Premier League, czy Bundesligi

Ligue 1, Bundesliga, czy Premier League?

Sebastian Szymański dokończył sezon 2021/2022 w barwach Dynamo Moskwa, mimo agresji Rosji na Ukrainę. Reprezentant Polski z transferem wstrzymał się do bieżącego okna transferowego. Działający w interesach piłkarza Mariusz Piekarski, podzielił się swoją opinią dotyczącą tego, gdzie jego zdaniem trafi finalnie Szymański.

– Moim zdaniem trafi do którejś z trzech lig – Francja, Niemcy albo Anglia. Zobaczymy, kogo będzie stać, ale przedstawiciele klubów z tych rozgrywek są najkonkretniejsi w rozmowach – ocenił agent Polaka. Zdradził on też czym będzie się kierował przy wyborze klubu dla swojego klienta.

– Będziemy starać się tak wybrać klub, żeby mógł się rozwijać i grać oraz przygotował się na mistrzostwa. Sama zmiana klubu nas nie interesuje, chcemy wybrać tak, żeby grał. Cztery kluby z Bundesligi się go obserwują, jest też Francja. Brentford z Premier League też się nim interesował nawet właśnie w tym okienku transferowym – wyjaśnił Piekarski. Wymienił on jeszcze dwa konkretne kluby. Była to Hertha oraz Sevilla, lecz transfer do, którejś z tych ekip wydaje się mało prawdopodobny.

Szymański aktualnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która rywalizuje w Lidze Narodów. W czerwcowych spotkaniach 23-latek wystąpił jedynie przeciwko Belgii (66 rozegranych minut). Zaliczył jednak wówczas asystę.

