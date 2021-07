L’Equipe donosi, że Tottenham, AS Roma i Napoli są zainteresowane zakontraktowaniem Marcusa Thurama, ale kwota 25 milionów wymagana przez Borussię Moenchengladbach jest dla nich na ten moment zaporowa.

Trzy duże kluby po Marcusa Thurama

Francuskie medium L’Equipe donosi, że Tottenham, AS Roma i Napoli są zainteresowane sprowadzeniem do siebie Marcusa Thurama. Dwa włoskie kluby skontaktowały się już z otoczeniem 24-latka, by przedyskutować kwestię indywidualnego kontraktu. Borussia Moenchengladbach oczekuje za syna legendarnego obrońcy reprezentacji Francji około 25 milionów euro. Taka kwota jest niemożliwa do zaproponowania zarówno przez Giallorossich, jak i Petronopei.

Tottenham również rozważał transfer francuskiego napastnika, ale po usłyszeniu wymogów Źrebaków, zapał Anglików ostygł.

Marcus Thuram pokazał się ze świetnej strony w ostatniej edycji Ligi Mistrzów. Łącznie, w 40 spotkaniach minionego sezonu zanotował aż jedenaście bramek i dwanaście asyst we wszystkich rozgrywkach. Dobre występy na kanwie klubowej zaowocowały debiutem w reprezentacji Francji w listopadzie. 24-latek otrzymał od Didiera Deschampsa powołanie na Euro 2020, gdzie rozegrał dziewięć minut w przegranym spotkaniu ze Szwajcarią. Portal Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro.