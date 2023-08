Manchester United dokonał tego lata trzech dużych transferów. Przed końcem okienka konieczne jest jeszcze wzmocnienie dwóch pozycji. Najpierw z Old Trafford muszą odejść niechciane twarze.

fot. Imago/Icon Sportswire Na zdjęciu: Erik ten Hag

Plan Manchesteru United na resztę okienka zakłada jeszcze dwa transfery

Na Old Trafford mają zameldować się nowy pomocnik oraz bramkarz

Najpierw Czerwone Diabły muszą rozstać się z niechcianymi zawodnikami

Dla kogo przygoda z Old Trafford się zakończy?

Manchester United zakończył zeszły sezon na trzecim miejscu w Premier League, co pozwoliło na powrót do Ligi Mistrzów. Erik ten Hag kilkukrotnie zaznaczał, że włączenie się do walki o mistrzostwo kraju wymaga poczynienia latem poważnych ruchów na rynku transferowym. Czerwone Diabły za wielkie pieniądze ściągnęły trzech jakościowych zawodników – Andre Onanę, Masona Mounta oraz Rasmusa Hojlunda.

Na tym nie koniec. Przed zamknięciem okienka na Old Trafford powinny zameldować się jeszcze dwie nowe twarze. Chodzi o bramkarza oraz pomocnika. Ten Hag chce ściągnąć następcę Deana Hendersona, który nie zdecydował się na rywalizację z Onaną. Konieczne jest także wzmocnienie środka pola. Jedną z opcji dla Czerwonych Diabłów jest Sofyan Amrabat.

Zanim dojdzie do transferów przychodzących, najpierw trzeba rozstać się z niechcianymi zawodnikami. W grę wchodzi sprzedaż lub rozwiązanie kontraktu. Swoją przygodę z Manchesterem United mogą tego lata zakończyć Donny van de Beek, Eric Bailly, Brandon Williams czy wspomniany wcześniej Henderson.

