Eddie Howe podzielił się z władzami Newcastle United swoimi oczekiwaniami w sprawie zimowych transferów. 44-letni menedżer widziałby na St. James`Park obrońcę Atletico Madryt, Kierana Trippiera.

Kieran Trippier nie może zaliczyć sezonu 2021/2022 do udanych

Anglik najpierw grał nieregularnie w Atletico Madryt, a później doznał kontuzji barku

Jego problemy chce wykorzystać Newcastle United

Newcastle przerywa koszmarną serię

Newcastle United pokonało w sobotę Burnley FC 1:0 w 15. kolejce Premier League. Była to dopiero pierwsza wygrana Srok w sezonie 2021/2022 w lidze angielskiej! W grze piłkarzy z St. James` Park można zauważyć lekki progres, wszak od listopada przegrali zaledwie jedno z pięciu spotkań. Mimo to, sytuacja w tabeli podopiecznych Eddie Howe`a dalej jest nie do pozazdroszczenia. The Magpies wciąż zajmują miejsce w strefie spadkowej (19), ale przynajmniej zmniejszyli już stratę do bezpiecznych lokat. Do siedemnastego Watford FC tracą bowiem już tylko trzy “oczka”.

Niska pozycja w tabeli Premier League, o czym na łamach BBC pisał ostatnio Alan Shearer, może poważnie utrudnić Newcastle United zakupy w zimowym oknie transferowym. Mimo ponad 200 mln funtów do wydania, czołowi piłkarze świata raczej nie będą walić drzwiami i oknami na St. James`Park. Howe jednak jest innego zdania i zażyczył sobie ściągnięcie w styczniu obrońcy Atletico Madryt i reprezentacji Anglii, Kierana Trippiera. Takie informacje podaje “Marca”.

Walka z MU o Trippiera

Trippier był jednym z ojców pierwszego od siedmiu lat mistrzostwa Hiszpanii dla Atletico Madryt w sezonie 2020/2021 (28 meczów i sześć asyst), a także wicemistrzostwa Europy reprezentacji Anglii. Na EURO 2020 rozegrał pięć meczów, a w wielkim finale na Wembley asystował przy trafieniu Luka Shawa.

W bieżących rozgrywkach 31-letniemu prawemu obrońcy nie wiedzie się jednak już tak dobrze. W 15 meczach Los Rojiblancos, tylko w sześciu zagrał pełne 90 minut. W dodatku od listopada leczy kontuzje barku i na pewno nie pojawi się już w tym roku na boisku. Zmalało również jego znaczenie dla drużyny narodowej. Po EURO 2020, Gareth Southgate tylko dwukrotnie skorzystał z jego usług.

Howe chce zatem wykorzystać jego kłopoty klubowe i ściągnąć go do Newcastle. Trippier jako zawodnik zarówno klasowy, jak i doświadczony, mógłby wspomóc zespół w trudnej walce o utrzymanie. Sroki są skłonne zaoferować Atletico 30 mln funtów za Anglika. Sęk w tym, że 35-krotnym reprezentantem Synów Albionu poważnie zainteresowany jest również Manchester United, który już latem uważnie patrolował jego sytuacje.

