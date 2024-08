Bayern znów rusza po gwiazdę. Piłkarz zdecydowany na transfer

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Kieran Trippier na celowniku Bayernu

Bayern Monachium już podczas zimowego okna transferowego spoglądał w kierunku Premier League. Przez cały styczeń Kieran Trippier był łączony z przenosinami na Allianz Arenę, ale ostatecznie Newcastle United nie wyraziło zgody na odejście kluczowego zawodnika. Teraz temat wraca, bo Anglik chciałby zmienić barwy klubowe.

Jak ujawniło BBC, Kieran Trippier zdecydował się poinformować Newcastle, że chce opuścić klub do końca sierpnia. 33-latek momentalnie wzbudził zainteresowanie na rynku i ponownie trafił na radar Bayernu. Oprócz tego w grze są Everton, AC Milan oraz tureckie ekipy.

Trippier ma kontrakt do końca czerwca 2026 roku, a więc transfer może być trudny do przeprowadzenia. Wszystko obecnie zależy od Newcastle i od tego, ile klub z St James’ Park zażąda za piłkarza. Transfermarkt wycenia prawego obrońcę na około 10 milionów euro, co wydaje się dość rozsądną kwotą, patrząc na wiek Anglika.

Zimą Sroki nie przystały na propozycję 13 milionów euro. Wówczas jednym z głównych powodów odrzucenia oferty były kontuzje w zespole. Klub po prostu nie chciał się jeszcze bardziej osłabiać w kryzysowym momencie. Teraz sytuacja jest zupełnie inna i szanse powodzenia transakcji są znacznie wyższe. Warto dodać, że transferem Trippiera do Monachium może przemawiać obecność Harry’ego Kane’a, czyli kolegi z reprezentacji.

Czytaj dalej: Mbappe niszczy szatnię Realu. Dziennikarz szokuje