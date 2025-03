Real Madryt dopnie swego. Hitowy transfer na ostatniej prostej

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Trent Alexander-Arnold o krok od Realu Madryt

Trent Alexander-Arnold otrzymał oficjalną ofertę kontraktu od Realu Madryt, a obecnie trwają prace nad ustaleniem ostatnich szczegółów transferu. Obie strony są pewne, że ostatecznie dojdą do porozumienia, co w najbliższych tygodniach zaowocuje podpisaniem kontraktu i ogłoszeniem zawarcia współpracy – poinformował Fabrizio Romano. Podobnego zdania jest inny wiarygodny dziennikarz – David Ornstein – który pracuje dla brytyjskiego portalu “The Athletic”.

Zatem wszystko wskazuje na to, że Trent Alexander-Arnold podczas najbliższego letniego okienka transferowego przejdzie na podstawie wolnego transferu do zespołu Królewskich. Prawy obrońca odrzucił kilka propozycji przedłużenia wygasającego kontraktu złożonych mu przez włodarzy Liverpoolu, ponieważ podjął już decyzję o przeprowadzce do Realu Madryt, gdzie etatowy reprezentant Anglii będzie dzielił szatnię ze swoim najlepszym przyjacielem – Judem Bellinghamem.

Trent Alexander-Arnold w drużynie Los Blancos ma rywalizować o miejsce w podstawowym składzie z Danim Carvajalem, choć warto dodać, że atutem angielskiego wahadłowego jest wszechstronność i równie dobrze odnajdzie się on w środku pola. Prawy obrońca w koszulce ekipy The Reds rozegrał łącznie 349 meczów, zdobył 22 bramki oraz zaliczył 87 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje jego wartość rynkową na 75 milionów euro.

