Adama Traore

Adama Traore w ostatnich tygodniach był przede wszystkim łączony z Tottenhamem Hotspur, ale coraz więcej wskazuje na to, że w ostatnich dniach styczniowego okna transferowego nastąpi mocno zwrot w sprawie jego przyszłości. Zdecydowana na jego sprowadzenie jest FC Barcelona, a zasadnicze porozumienie w sprawie warunków transferu zostało już osiągnięte.

Adama Traore dość niespodziewanie stał się poważnym kandydatem do wzmocnienia Barcelony podczas styczniowego okna transferowego

Wszystkie strony są gotowe na przeprowadzenie transakcji, ale aby była ona możliwa spełniony musi zostać jeden warunek

Przenosiny Traore na Camp Nou są ściśle związane z najbliższą przyszłością Ousmane Dembele

Traore czeka na decyzje w sprawie Dembele

26-letni reprezentant Hiszpanii był jednym z celów transferowych Tottenhamu Hotspur i wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do finalizacji jego przenosin z Wolverhampton Wanderers. W ostatnim czasie pojawiłī się jednak nieoczekiwanie informacje o zainteresowaniu jego sprowadzeniem ze strony Barcelony, a jak informują hiszpańskie media porozumienie w sprawie jego warunków miało już zostać osiągnięte. Duma Katalonii przed sięgnięciem po Traore musi jednak rozwiązać inny problem, bowiem przeprowadzenie transferu będzie możliwe tylko w przypadku odejścia Ousmane Dembele.

Barcelona pierwszy kontakt w sprawie transferu nawiązała na początku stycznia, początkowo myśląc o jego przeprowadzeniu po zakończeniu sezonu. Jak informuje Sport, w ostatnich dniach sytuacja uległa jednak zmianie i Duma Katalonii chciałaby sięgnąć po Traore już teraz. Według hiszpańskiego dziennika 26-latek miałby trafić na Camp Nou na zasadzie wypożyczenia z opcją definitywnego transferu. Na takie rozwiązanie zdecydowany jest nie tylko sam piłkarz, ale gotowy na nie mają być także przedstawiciele Wolverhamptonu Wanderers.

Nie oznacza to jednak, że Traore faktycznie przed końcem stycznia trafi do Barcelony. Jego transfer jest bowiem uzależniony od tego, czy katalońskiemu klubowi uda się rozstać z Ousmane Dembele. Na Camp Nou są zdecydowani na rozstanie z francuskim skrzydłowym już teraz, a jeżeli uda im się doprowadzić do transferu, “zielone światło” na dołączenie do drużyny Xaviego Hernandeza otrzyma Traore. W przypadku pozostania Dembele w Barcelonie sprowadzenie Traore już teraz nie będzie możliwe ze względu na limit wynagrodzeń, z którym musi mierzyć się klub.

Dla Traore byłby to powrót do katalońskiego klubu, w którego akademii spędził ponad 10 lat. W pierwszej drużynie Barcelony rozegrał łącznie cztery spotkania, zdobywając jednego gola. Od sezonu 2015/16 występuje na angielskich boiskach, gdzie przed przenosinami do Wolverhampton bronił również barw Aston Villi i Middlesbrough.

