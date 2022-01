PressFocus Na zdjęciu: Thomas Meunier

Według Mundo Deportivo istnieje możliwość wymiany pomiędzy Barceloną a Borussią Dortmund. Do Niemiec trafiłby Sergino Dest, zaś do stolicy Katalonii Thomas Meunier. Główną przeszkodą jest niechęć amerykańskiego obrońcy do odejścia z Camp Nou.

Barcelona chciałaby wymienić się z Borussią Dortmund obrońcami; Blaugrana oddałaby Sergino Desta za Thomasa Meuniera

Zwolnienie Amerykanina z listy płac ułatwiłoby transfery Tagliafico czy Moraty

Gracz nie chce jednak opuścić stolicy Katalonii, mimo że nie jest w stanie wywalczyć sobie miejsca w wyjściowym składzie

Dest za Meuniera – operacja możliwa, ale skomplikowana

Barcelona wciąż poszukuje okazji na rynku transferowym. Za taką dyrektorzy Blaugrany uważają sprzedaż Sergino Desta. Amerykanin jako jeden z niewielu graczy został wyraźnie odstawiony przez Xaviego Hernandeza na boczny tor. Gdy tylko ma możliwość, Hiszpan wystawia na prawej obronie Daniego Alvesa. Dlatego też klub otwarcie patrzy na możliwość wymiany z Borussią Dortmund. Dest trafiłby do Niemiec, zaś Dumę Katalonii wzmocniłby Thomas Meunier.

Z perspektywy gigantów La Ligi byłaby to wymarzona sytuacja. Oddaliby nieprzekonującego gracza, zyskali zastępcę, a przy okazji oszczędzili na pensji. To pomogłoby zaś w sfinalizowaniu transferów Nicolasa Tagliafico oraz Alvaro Moraty.

Największy problem w zawarciu tej umowy stanowi jednak uparta postawa Desta. Amerykanin chce pozostać w Barcelonie i walczyć o wyjściowy skład. 21-latek opiera się transferowi do Niemiec.

Jak dotąd prawy obrońca rozegrał w tym sezonie trzynaście spotkań ligowych. Zanotował w nich trzy asysty. Meunier wystąpił w szesnastu meczach Bundesligi. Jego dorobek zawiera dwa trafienia i cztery ostatnie podania.

Czytaj również: Araujo odrzucił propozycję umowy. Giganci w pogotowiu.

FC Barcelona Atletico Madryt 2.42 3.40 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2022 22:11 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin