Houssem Aouar wkrótce prawdopodobnie zmieni barwy klubowe. CalcioMercato.com twierdzi, że szeregi Interu Mediolan może wzmocnić Houssem Aouar. Zawodnik aktualnie broni barw francuskiego Olympique Lyon.

Inter Mediolan może latem sfinalizować bardzo dobry transfer

CalcioMercato.com twierdzi, że mistrzowie Włoch celują w pozyskanie Houssema Aouara

Obecny kontrakt zawodnika z klubem z Francji obowiązuje do końca czerwca 2023 roku

Inter chce pomocnika OL

Houssem Aouar to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników występujących na co dzień w Ligue 1. 23-latek zdążył już kilka razy zachwycić piłkarski świat. To sprawiło, że chętnych na transfer z udziałem środkowego pomocnika nie brakuje.

Najnowsze doniesienia CalcioMercato.com sugerują, że Inter Mediolan jest bardzo blisko pozyskania Aouara. Klub z Serie A ma nadzieję, że korzystne przy planach związanych z pozyskaniem zawodnika będzie zmiana menedżera przez piłkarza, która miała miejsca.

Obecny kontrakt zawodnika z klubem z ligi francuskiej obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Dzisiaj rynkowa wartość Aouara wynosi ponad 30 milionów euro. Bardzo realny scenariusz zakłada jednak, że piłkarz będzie do wzięcia za o wiele niższą sumę, na co będzie miał wpływ wygasający w przyszłym roku kontrakt.

W tym sezonie Aouar wystąpił w 32 spotkaniach. Zanotował w nich pięć trafień i trzy asysty. Francuz jest wychowankiem Olympique Lyon.

