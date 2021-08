Kylian Mbappe i jego przyszłość w ostatnich godzinach okienka transferowego wciąż pozostaje zagadką. Zawodnik ma kontrakt ważny z klubem ze stolicy Francji do końca czerwca przyszłego roku. Najnowsze doniesienia Goal.com w sprawie Francuza sugerują, że Real Madryt jest rozdrażniony milczeniem ze strony Paris Saint-Germain w sprawie złożonych ofert.

Kylian Mbappe wciąż nie może być pewny swojej przyszłości

Wokół reprezentanta Francji pojawiają się sprzeczne informacje

Wciązżwydaje się realny scenariusz ze zmianą klubu przez 22-latka w tym okienku transferowym

Real podejmie kolejna próbę ws. transferu Mbappe?

Kylian Mbappe od dłuższego czasu znajduje się na celowniku Los Blancos. Tego lata działacze Realu Madryt złożyli dwie oferty w sprawie mistrza świata z 2018 roku. Pierwsza wyniosła 160 milionów euro, a kolejna 170 milionów euro plus 10 milionów euro w formie bonusu.

Podobno jak na razie przedstawiciele klubu z Ligue 1 nie ustosunkowali się w żadnym stopniu do drugiej oferty w Królewskich w wiadomości zwrotnej. To miało sprawić, że Real był skłonny wycofać się z propozycji, jeśli nie otrzyma odpowiedzi do poniedziałku do godziny 18:00.

Według informacji mediów z Francji działacze PSG byli gotowi na sprzedaż Mbappe, ale za wyższą sumę. Tajemnicą Poliszynela jest to, że miała to być kwota ponad 200 milionów euro. Takiej oferty Real jednak nie złożył i nie zapowiada się raczej do tego, aby to uległo zmianie.

Jeśli ostatecznie żadna propozycja w sprawie reprezentanta Francji się nie pojawi, to już w styczniu Mbappe będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Oczywiście pod warunkiem, że PSG nie przedłuży też w międzyczasie kontraktu z piłkarzem.

22-latek w tej kampanii wystąpił łącznie w czterech meczach, strzelając w nich trzy gole. Ponadto na koncie Mbappe są też dwie asysty.

