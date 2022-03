fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Marc Gual został nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok, poinformował przedstawiciel PKO Ekstraklasy w oficjalnym komunikacie. Zawodnik związał się z Żółto-czerwonymi kontraktem do końca sezonu.

Jagiellonia Białystok sfinalizowała tymczasowy transfer Marca Guala

26-latek trafił do ekipy Piotra Nowaka na półroczne wypożyczenie

Piłkarskie CV zawodnika wygląda na tyle ciekawie, że z Gualem kibice Jagi mogą wiązać duże nadzieje

Gual został nowym napastnikiem Jagiellonii

Marc Gual skorzystał z opcji, którą dała UEFA zawodnikom występującym ostatnio w lidze ukraińskiej i zmienił klub do końca sezonu. 26-latek wzmocnił siłę ofensywną Jagiellonii Białystok, stając się jednocześnie rywalem między innymi dla Filipa Piszczka, czy Bartosza Bidy do gry w ataku.

Gual w swoim piłkarskim CV ma między innymi takie kluby jak Espanyol, czy Sevilla. Ostatnio był natomiast zawodnikiem Dnipro, do którego trafił w styczniu tego roku. Nie miał jednak jeszcze okazji do gry w ukraińskim zespole, na co wpływ miała agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Piłkarz dlatego zdecydował się na tymczasową zmianę klubu.

W trakcie sezonu 2021/2022 jak na razie Gual legitymuje się bilansem 14 meczów, w których strzelił jednego gola. Zawodnik rozegrał te spotkania na zapleczu La Liga i w Copa del Rey w barwach Alcorcon.

Gual w trakcie swojej kariery zaliczył też trzy występy w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii.

Czytaj więcej: Wisła szykuje brazylijskie wzmocnienie