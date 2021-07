Olympique Marsylia jest mocno aktywna na rynku podczas letniego okna transferowego. Zespół, w którym występuje Arkadiusz Milik pozyskał już osiem nowych zawodników. Co ciekawe, według “L’ Esportiu” na tym jeszcze nie koniec. Klubowe władze pragną sprowadzić na Stade Velodrome dwóch niechcianych graczy FC Barcelony, Coutinho oraz Umtitiego.

OM przeszedł do ofensywy transferowej i nie zwalnia tempa

Klubowymi kolegami Arka Milka mogą zostać Coutinho wraz z Umtitim

Coutinho i Umtiti na wylocie z Barcelony

Joan Laporta nadal stara się uszczuplić budżet przeznaczony na pensje piłkarzy. Wszystko po to, aby zrealizować główny cel swojej kampanii, zatrzymać Leo Messiego na Camp Nou. Prawdopodobnie nowa umowa już czeka na Argentyńczyka. Problemem jest jednak odgórny limit nałożony na wszystkie kluby La Ligi, które muszą przestrzegać zasad finansowego fair-play.

W konsekwencji FC Barcelona nie może zarejestrować swojego kapitana, dopóki nie spełni wszystkich wymogów. Tym samym w Katalonii coraz więcej niechcianych piłkarzy zaczyna nerwowo szukać nowego pracodawcy. Ronald Koeman dopiął już kilka ciekawych transferów i nadszedł czas na pożegnanie się z tymi, którzy nie znaleźli miejsca w układance Holendra.

Takimi zawodnikami są jeszcze Philippe Coutinho oraz Samuel Umtiti. Co ciekawe, dla obu panów znalazło się dość ciekawe rozwiązanie. Olympique Marsylia zaczyna przebudowę pierwszej drużyny pod dowództwem nowego trenera, Jorge Sampaoli. Charyzmatyczny menadżer z Ameryki Łacińskiej przybył na Velodrome z głową pełną ciekawych rozwiązań. Na południu Francji zameldowało się już osiem nowych twarzy i z tego co twierdzą dziennikarze “L’ Esportiu” to jeszcze nie koniec.

Według magazynu, władze OM są zdeterminowane, aby Philippe Coutinho i Samuel Umtiti trafili do Ligue 1. Wszystko wciąż jest sprawą otwartą, ale jeżeli transakcje doszłyby do skutku, od końca sierpnia Arkadiusz Milik będzie współpracował w ofensywie z brazylijskim gwiazdorem.

