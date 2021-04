Transfery. Brazylijski talent wzmocnił Manchester City

Manchester City potwierdził w piątek zakontraktowanie 17-letniego skrzydłowego Kayky’a. Brazylijczyk przybędzie do Anglii z brazylijskiego Fluminense. Działacze The Citizens zdecydowali się za niego zapłacić 9 milionów funtów.

O tym, że Kayky trafi do Manchesteru media donosiły już w styczniu. Dopiero teraz cała transakcja została jednak sfinalizowana. Brazylijczyk zostanie we Fluminense do zakończenia sezonu 2020/2021, po czym przeniesie się na Etihad Stadium.

Nie wiadomo jeszcze jaką decyzję w jego sprawie podejmie menedżer Pep Guardiola. Możliwe, że 17-latek nie dostanie na razie szansy w barwach Manchesteru City i zamiast tego zostanie wysłany na wypożyczenie, by miał szansę na występy w pierwszym składzie.

Mówią o nim nowym Neymar

Kayky da Silva Chagas porównywany jest pod względem piłkarskim do samego Neymara. W tym sezonie zadebiutował on w dorosłej drużynie Fluminense w dziewięciu występach zdobył dwa gole. Piłkarz ten czuje się najlepiej w roli skrzydłowego. Rozegrał kilka meczów w reprezentacji Brazylii U-16.