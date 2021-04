Bayern Monachium według najnowszych doniesień mediów planuje wzmocnić się kosztem Tottenhamu Hotspur. Na celowniku Bawarczyków znalazł się Son Heung-min, podaje Football Insider. Koreańczyk ma kontrakt ważny do 2023 roku. Tymczasem rozmowy w sprawie nowego kontraktu z angielskim klubem są już prowadzone.

Bayern w poszukiwaniu wsparcia dla Lewego

Bayern Monachium ma nadzieję, że uda mu się przekonać reprezentanta Korei Południowej do przeprowadzki do Niemiec. Chociaż Son otrzymał już ofertę od władz The Spurs w sprawie przedłużenia umowy, która może zapewnić zawodnikowi zarobki na poziomie 200 tysięcy funtów tygodniowo. 28-latek miałby podpisać umowę na pięć lat.

Son w ostatnim czasie jest bez wątpienia kluczową postacią Tottenhamu. Ciekawe jest to, że w każdym z ostatnich pięciu sezonów zawodnik notował dwucyfrowy bilans goli. W trakcie trwającej kampanii 89-krotny reprezentant Korei Południowej wystąpił w 41 meczach, notując w nich 18 goli i 16 asyst.

Son wart krocie

Ofensywny piłkarz dołączył do londyńskiej ekipy w 2015 roku z Bayeru Leverkusen. Wcześniej Son bronił barw Hamburgera SV. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na mniej więcej na 73 miliony funtów.

Gdyby transakcja z udziałem Sona do Bayernu stała się faktem, to Koreańczyk w monachijskiej ekipie rywalizowałby o miejsce w składzie między innymi z Kingsleyem Comanem. Odnotujmy, że Son aktualnie leczy kontuzję uda. Nieznany jest termin powrotu do gry piłkarza. Z powodu urazu piłkarz przegapił już starcie z Aston Villą, które zakończyło się wiktorią Tottenhamu 2:0.