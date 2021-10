Pomocnik Manchesteru United Nemanja Matić po zakończeniu obecnego sezonu może pożegnać się z klubem. Według brytyjskich mediów doświadczony Serb znalazł się na celowniku innego europejskiego giganta – Barcelony.

FC Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem pomocnika Manchesteru United Nemanji Maticia

Obecna umowa serbskiego pomocnika z klubem z Old Trafford obowiązuje do czerwca 2023 roku

33-letni Matić w drużynie Czerwonych Diabłów rozegrał do tej pory 165 spotkań

Matić zamieni Old Trafford na Camp Nou?

33-letni Matić jest związany z Manchesterem United umową do czerwca 2023 roku, ale według The Sun jego przygoda z Old Trafford może zakończyć się latem przyszłego roku. Chętni do zabrania Serba do Hiszpanii mają być przedstawiciele Barcelony, którzy szukają zawodników, którzy mogliby wzmocnić środek pola ich drużyny.

Latem Barcelona była zainteresowana pozyskaniem Georginio Wijnalduma, który z końcem ostatniego sezonu odszedł z Liverpoolu. Katalońskiemu klubowi nie udało się jednak wygrać rywalizacji o Holendra z Paris Saint-Germain. Teraz klub z Camp Nou zwrócił swój wzrok w kierunku Maticia.

Zmagająca się z problemami finansowymi Barcelona ma nadzieje, że uda jej się przekonać reprezentanta Serbii do obniżenia zarobków i przenosin do stolic Katalonii. Aktualnie piłkarz inkasuje na Old Trafford około 140 tysięcy funtów tygodniowo i na takie wynagrodzenie na pewno nie będzie mógł liczyć w Barcelonie.

Matić zawodnikiem Manchesteru United jest od lipca 2017 roku. Od tamtej pory rozegrał w ich barwach 165 spotkań, zdobywając cztery gole i notując osiem asyst.

