Cristian Romero jest już bardzo blisko przeprowadzki do Tottenhamu Hotspur. Włoskie media przekonują natomiast, że transakcja z udziałem Argentyńczyka wywoła efekt domina i kolejne ruchy transferowe mogą być następstwem zmiany klubu przez mistrza Ameryki Południowej.

Cristian Romero jest coraz bliżej zmiany klubu

Argentyńczyk ma zasilić szeregi The Spurs, a do Atalanty ma trafić Merih Demiral

Dzięki wymienionym transakcjom Juventus może mieć środki na transfer Manuela Locatelliego

Juventus otwarty na wypożyczenie Demirala

Cristian Romero ma zasilić szeregi teamu z Londynu w ciągu najbliższych 48 godzin. Suma transakcji ma wynieść 50 milionów euro plus siedem milionów euro w formie bonusów.

Sky Sport Italia sugeruje natomiast, że Juventus jest otwarty na wypożyczenie Meriha Demirala do Atalanty. Turek miałby dołączyć do drużyny z Bergamo na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego za 25-30 milionów euro.

Klub z Turynu co prawda ustalił cenę wywoławczą za Demirala na 40 milionów euro. Aczkolwiek ta kwota jest nie do osiągnięcia ze względu na to, że Turek w ostatnich dwóch sezonach nie grał regularnie. Tym samym wielkortny mistrz Serie A będzie musiał pójść na pewne ustępstwa.

Tymczasem kwota zebrana z transakcji dotyczącej Demirala miałaby zostać zainwestowana w wypożyczenie Manuela Locatelliego z Sassuolo. Juventus jednocześnie chciałby zapewnić sobie wykupienie mistrza Europy za 35-40 milionów euro. PRzedstawiciele Bianconerich przerprowadzili juz kilka spotkań w sprawie transfreru z działaczami Czarno-zielonych.

