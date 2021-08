Romelu Lukaku jest już bardzo blisko powrotu do Chelsea, z którą rozstał się w 2014 roku. Belg już wcześniej prosił władze Interu Mediolan o wyrażenie zgody na zmianę klubu przez niego, gdy pojawi się atrakcyjna oferta. Taka się pojawiła i finalizacja transakcji jest w toku.

Romelu Lukaku wkrótce powinien zostać nowym zawodnikiem Chelsea

Belg ma związać się z klubem z Londynu umową długoterminową

28-latek w szeregach The Blues będzie zarabiał krocie, stając się jednocześnie jednym z najlepiej zarabiających zawodników w lidze

Lukaku wraca do Premier League

Romelu Lukaku udał się do Londynu w środowy wieczór. Suma transferu z udziałem reprezentanta Belgii ma wynieść 97,5 miliona funtów (115 milionów euro. Belgijski napastnik ma już za sobą pierwszą część badań medycznych.

Aktualnie dokumenty dotyczące transakcji związane ze zmianą klubu przez Belga są analizowane przez prawników. Gdy wszystko zostanie dokładnie zweryfikowane, to Lukaku ma podpisać z klubem z Londynu umowę na pięć lat, dzięki której tygodniowo będzie zarabiał 200 tysięcy funtów.

Zanim transakcja dotarła do aktualnego etapu, to mistrzowie Serie A odrzucili dwie oferty Chelsea za reprezentanta Belgii. Jedna z nich była warta 85 milionów funtów (100 milionów euro). Ponadto w transfer miał być zaangażowany Marcos Alonso. Ostatecznie taka propozycja nie przypadła do gustu Nerazzurrim.

Kolejna oferta znalazła już jednak uznanie sterników Interu. Niewykluczone, że już w weekend Lukaku byłby do dyspozycji Thomasa Tuchela w spotkaniu przeciwko Chelsea w ramach pierwszej kolejki Premier League. The Blues przystąpią do tego starcia po triumfie w spotkaniu o Superpuchar Europy.

