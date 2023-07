IMAGO / NuR Photo Na zdjęciu: El Bilal Toure

El Bilal Toure ma za sobą udany sezon w La Lidze

Chciała go Atalanta, a następnie po jego usługi zgłosił się Everton

L’Equipe donosi, że Malijczyk ostatecznie zdecydował się przyjąć ofertę La Dei. Almeria zarobi na podopiecznym ponad 30 milionów euro

El Bilal Toure zdecydował i zagra w Serie A

El Bilal Toure zaledwie rok temu zmienił Stade Reims na Almerię. Zanotował udany sezon w barwach beniaminka La Ligi, którego latem opuściła największa gwiazda – Umar Sadiq. Dobre występy zapewniły 21-letniemu napastnikowi liczne oferty od silniejszych zespołów. Już kilka tygodni temu po reprezentanta Mali zgłosiła się Atalanta Bergamo. Później do gry wkroczył jednak Everton. Wydawać by się mogło, że klub z Premier League będzie w stanie przekonać ekonomicznie zarówno gracza, jak i klub. Jeśli jednak wierzyć dziennikarzom L’Equipe, Toure postanowił ostatecznie przyjąć propozycję od La Dei. Jak podkreśla francuski dziennik, klub z Bergamo był o krok przed całą resztą konkurencji, w tym The Toffees.

Almeria może na swoim podopiecznym zarobić nawet 33 miliony euro, jeśli zostaną spełnione warunki do wypłacenia bonusów.

Toure w minionym sezonie rozegrał 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich siedem bramek i dwie asysty.

